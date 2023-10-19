Шоколадные фабрики отсудили у жительницы Новосибирска 2 млн рублей — что говорит юрист

Крупные шоколадные фабрики во второй раз подают в суд на предпринимательницу из Новосибирска за торговлю казахстанскими конфетами. Представители компаний находят на этикетках конфет схожие картинки и названия и требуют деньги за нарушения интеллектуальных прав. Корреспондент Сиб.фм попытался разобраться, почему бизнесмены почти всегда проигрывают такие споры.

На предпринимательницу из Новосибирска подали в суд крупные шоколадные фабрики — «Рот Фронт», «Кондитерский концерн Бабаевский» и «Красный октябрь», однако всех их представлял один человек. Компании потребовали почти 2 миллиона рублей с Татьяны Ш. за незаконное использование товарного знака, который они выявили у казахстанских конфет «Рахат» на прилавках её магазина.

Как объяснил адвокат женщины Евгений Фукс, конфеты из Казахстана ввозятся на территорию России законно, со всеми документами и разрешениями.

«Они почему-то избрали вот такую линию поведения: подают в суд на мелких предпринимателей, которые осуществляют розничную продажу, не предъявляя претензий ни к производителям, ни оптовикам», — отметил юрист.

Фукс объяснил, что ввоз конфет «Рахат» легален, со всеми наименованиями и торговыми знаками — они зарегистрированы на территории Казахстана и не нарушают российские товарные знаки, однако компании России могут подать в суд за "схожесть" названий и картинок на конфетах, как и сделали вышеперечисленные фабрики.

На заседании представитель фабрик предоставил суду доказательства. Например, предприятие «Красный октябрь» нашло сходство в конфете «Мишутка», которая, по их мнению, повторяет дизайн конфеты «Мишка косолапый». А в конфете «Сказка детства» увидели полную копию своей «Красной шапочки».









Помимо этого, также в деле присутствовали конфеты с одинаковыми названиями — на полках предпринимательницы нашли «Барбарис» от «Рахата». Конфета с таким же названием есть и у фабрики «РОТ ФРОНТ», которая владеет словесным товарным знаком.

Адвокат Фукс подчеркнул, что это не первый визит кондитерских фабрик. Летом 2022 года состоялось заседание с этими же участниками, но только под проверку попали другие конфеты. Юрист объяснил, что их представитель специально, для доказательств, берёт разные конфеты, чтобы взыскать с частного бизнеса куда больше денег. В прошлый раз фабрикам удалось получить 600 тысяч с сибирячки.

Кроме этого, Фукс добавил, что предприниматели не могут провести специальную экспертизу на схожесть, так как она обойдется в несколько раз дороже, чем их обычные доходы.

Суд встал на сторону кондитерских фабрик и взыскал с Татьяны 1,9 миллиона рублей. Адвокат сообщил, что подадут на апелляцию, но признался, что обычно на этой инстанции всё и заканчивается, но он попытается дойти до Суда по интеллектуальным правам.

На апелляции они попросят суд снизить сумму, так как, по словам юриста, таких доходов у бизнеса его представительницы нет.



Напомним, Блогер Влад Бумага отсудил 940 тысяч рублей у бизнесменов из Новосибирска.