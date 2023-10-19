Стала известна судьба жертвы озлобленного педофила в Новосибирске

В Новосибирске освободился педофил, который насиловал воспитанников детского дома №1.

В Новосибирске на свободу вышел Александр Марков, который работал в детском доме №1. Ранее его приговорили к 12 годам за изнасилования детей.

Таких эпизодов следователи насчитали 18. Большинство жертв педофила — воспитанники детского дома, куда его приняли с судимостью.

По обвинению, Марков заманивал детей в подвальное помещение по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, 57. В ходе обыска здесь были обнаружены фаллоимитатор и диски с порнографическим материалом.

Один из свидетелей, несовершеннолетний Иван У., рассказал о том, что Марков делал с ним, но затем исчез без вести.

«Он заставлял меня залезать в ванну, а сам тоже залезал. Он мазал вазелином и совершал различные извращения», — успел рассказать Иван на видеозаписи.

Известно, что после отбытия срока Александр Марков вернулся домой озлобленным. Он уверен, что его оговорили его знакомые.

Другие подробности о педофиле, скрывавшихся в детских домах, можно узнать из этого материала.