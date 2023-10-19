Стали известны лидеры Новосибирска по объемам ввода жилья за 9,5 месяцев

По данным сайта Управления Архитектурно-Строительной Инспекции мэрии Новосибирска и информации из разрешений на ввод объектов в эксплуатацию администрации Новосибирского района, лидером по объему ввода жилья ожидаемо остается ГК ДИСКУС.

В ТОП-10 по сравнению с итогами семи месяцев поменялись четыре компании. На четвёртое место попала ГК СОЮЗ, на шестое — ГК Расцветай, на седьмое — Жилищная инициатива и на восьмое — Холдинг СДС из Кузбасса, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Наша таблица отличается от информации ЕРЗ, за счет включения в общий объем ввода проблемных объектов, достроенных силами застройщиков и включения в группы компаний отдельных дочерних предприятий с совпадающими бенефициарами и учредителями. По одному проблемному дому ввели компании СОЮЗ и РАСЦВЕТАЙ. С начала года застройщики-лидеры построили почти 16 тысяч квартир средней площадью 50,95 квадратных метра. Это почти 55% от общего объема индустриального жилья региона», — уточнил эксперт.

Самые большие квартиры у ГК Энергомонтаж — они на 32% просторнее, чем у ГК СМСС, добавил он.

Все лидеры, кроме ГК ДИСКУС и Корпорации ЕЛКА, входят в число лидеров региона и по объему продаж новостроек. Квартиры ГК ДИСКУС построены, проданы по ЖСК и даже частично заселены за 1-1,5 года до ввода, а у Корпорации ЕЛКА основные продажи пришлись на 2021-2022 годы, заключил аналитик.

Напомним, ТОП-5 застройщиков Новосибирска продают больше 35% всего объема новостроек.