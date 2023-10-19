Стало известно, чью руку вчера нашли на оживленной трассе

В Ленинградской области на трассе нашли отрубленную руку.

В Ленинградской области на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе была найдена конечность 18 октября. Она лежала на мосту над рекой Перовкой, а вокруг были свежие следы крови. Первоначально рассматривалась версия о ДТП.

В этот же день рядом с мостом было найдено тело мужчины без рук, ног и головы. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, 17 октября в доме в поселке Лещево Выборгского района Ленобласти 36-летний судимый мужчина отмечал свой День рождения в компании своего 63-летнего отца. Во время празднования возникла ссора между мужчинами, в результате которой пенсионер нанес четыре ножевых удара своему сыну. Затем он расчленил его тело в ванной, упаковал его в пакеты, загрузил на автомобиль и выбросил через мост в реку Перовку.