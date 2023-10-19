Три редкие банкноты продают в Новосибирске за 5 миллионов рублей

В Новосибирске пытаются продать три редкие банкноты за пять миллионов.

Три редкие купюры номиналом 100 рублей выставили на продажу в Новосибирске за пять миллионов рублей. Предложение появилось популярном сайте объявлений.

Первую банкноту серии АА выпустили к зимним Олимпийским играм в Сочи 2014 года. Вторую в 2015 году приурочили к присоединению Крыма. Ещё одну купюру пустили в оборот к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. По словам продавца, под ультрафиолетовыми лучами на ней можно разглядеть логотип и эмблему ЧМ по футболу.

Как отмечает автор объявления, все купюры имеют идеальное состояние и каждая из них оригинальна.

«Доставки нет, только личная встреча!», — подчеркнул продавец.

Менять эти купюры на что-либо ещё он не планирует.

Тем временем другие бонисты продают «футбольные» сторублёвки за 450 рублей, «крымские» — за 250–300 рублей, а «олимпийские» — за 500 рублей.

Напомним, что в Новосибирске продают интерьерные секс-украшения. Особой популярностью пользуются тематические свечи, среди которых — восковые фигурки в виде обнаженных девушек и половых органов.