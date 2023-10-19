«Ты никто»: певец из Новосибирска Шура довёл до слёз известную журналистку

Несмотря на солидный возраст, выходец из Сибири Александр Медведев продолжает грубить и нецензурно оскорблять представителей СМИ.

Внешние изменения певца Шуры за последние пару лет приятно поразили его поклонников: артист вставил зубы, похудел, избавился от алкогольной и наркотической зависимости, сменил стиль одежды с эпатирующего на солидный. Однако внутренние настройки остались прежними и не дотягивают даже до уровня подростка.

Так, во время съёмок телешоу «Битва поколений» он назвал одну из участниц бездарностью и маленькой девочкой. Оскорблённая артистка Валя Карнавал потребовала объяснений столь грубого обращения с ней. Из вразумительных слов Шуры можно выделить явно нелицеприятные выпады в сторону девушки, выразившиеся в неприкрытой неприязни к ней.

Шура намеренно подчеркнул, что Карнавал заняла место Ларисы Долиной, которую он также не берет в расчет, и должна доказывать свое право на это место.

Ещё больше «досталось» от Шуры журналистке, которая напомнила этот эпизод и задала вопрос о причинах неприязни и грубости в адрес Вали Карнавал. Не задумываясь ничуть, певец открытым текстом «послал» представителя российских СМИ куда подальше, применяя нецензурную брань: «На **** и ты и она. Хором, вместе. Собрались, дружно пожали руки друг другу и... Бездарность она и бездарность ты», цитирует Медведева сообщество «ВК» под названием «В МИРЕ ШОУБИЗА».