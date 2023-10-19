Указ подписан: в России заявили об изменении пенсионного возраста

Очевидный провал пенсионной реформы 2018 года, поднявший возраст выхода на заслуженный отдых сразу на 5 лет, пытаются исправить федеральные власти РФ.

Официальных заявлений на эту тему пока нет, но тенденции к ним уже слоились, уверяют многие экономисты нашей страны. По их наблюдениям, реальные доходы пенсионеров упали только за последние четыре года (хотя реформаторы, «задравшие» в 2018 году пенсионный возраст на 5 лет, обещали обратное), около 40% мужчин, по данным Росстата, доживают лишь до 63 лет (грубо говоря, умирают на работе, не дожив до пенсии).

Учитывая всё это, а также выявившуюся несостоятельность и медианная доходность пенсионных накоплений социального фонда, правительство страны задумалось о возвращении возрастного передела выхода на заслуженный отдых к прежнему уровню, пишет Дзен-канал «Пенсионный блог». Осталось лишь дождаться.

К другим хорошим новостям относится недавний судебный прецедент, когда российскому педагогу не зачли в общий трудовой стаж периоды учебных отпусков и служебных командировок, а судья встал на сторону учителя, чтобы женщина смогла выйти на пенсию по выслуге лет, то есть гораздо раньше, чем другие пожилые россияне.