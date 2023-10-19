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общество

В ходе СВО погиб боец из Новосибирской области Александр Демин

Фото: администрация Чановского района

28-летний Александр Демин, родившийся в Чановском районе, погиб 7 октября этого года в ходе специальной военной операции (СВО).

Подробности его биографии неизвестны.

Мужчине посмертно присвоили орден Мужества. Администрация Чановского района выразила соболезнования родным и близким погибшего.

«Администрация Чановского района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с тяжелой утратой. Вечная память нашему земляку, защитнику Отечества, вечная память Герою», — написали в администрации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на 75 году жизни умер композитор Владимир Лямкин.

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Игорь Кириченко
Журналист

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