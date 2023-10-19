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проиcшествия

В Ленинградской области нашли расчленное тело мужчины без головы, ног и рук

Фото: СУ СК по Ленинградской области

В Ленинградской области на трассе «Скандинавия» под Санкт-Петербургом нашли человеческую руку. Позже у реки Перовка обнаружили тело без головы, рук и ног. Выяснилось, что 63-летний мужчина зарезал своего сына в ходе ссоры и решил избавиться от тела.

Жуткий инцидент произошел 18 октября. Следователи смогли раскрыть преступление и установить подозреваемого в убийстве. Им оказался 63-летний отец погибшего, который дал признательные показания.

Мужчина рассказал правоохранителям, что в ходе совместного распития алкоголя между ними произошел конфликт. После чего подозреваемый ударил ножом 36-летнего сына, из-за чего он скончался на месте. Позже мужчина расчленил тело и сбросил его в реку.

В настоящее время мужчина задержан. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Скоро ему изберут меру пресечения.

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Алёна Мищенко
Журналист

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