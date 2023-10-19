В Новосибирске синоптики предупредили автомобилистов об ухудшении погоды

Синоптики рассказали новосибирским автомобилистам, когда пора менять резину.

Синоптики напомнили автолюбителям о будущем ухудшении погоды в Новосибирске. Уже на следующей неделе город накроет мокрый снег с резким понижением температуры.

22 октября погода будет колебаться от +3 до +7 градусов, сообщает GISMETEO. Ранним утром сервис «Яндекс.Погода» обещает приход небольшого снега. Во второй половине дня новосибирцы почувствуют интенсивные осадки. Днём ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 4,8 метров в секунду.

Такой прогноз предвещает неблагоприятные условия на дорогах. Синоптики рекомендуют новосибирским автомобилистам начинать менять шины на зимние.

Как отмечают эксперты «Яндекс.Погоды», утром температура будет ощущаться как -2, а днём — как +2 градуса.

Напомним, что в Новосибирске укоротят каток на Михайловской набережной, который признали самым длинным в России.

Ранее Сиб.фм писал, что синоптики сообщили даты установления снежного покрова за пять лет в Новосибирске.