В Новосибирске судебные приставы помогли вернуть имущество научному институту

Судебные приставы помогли вернуть имущество научному институту Новосибирска.

Имущество научному институту помогли вернуть судебные приставы Новосибирска. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Научный институт потребовал у образовательного учреждения вернуть имущество, безвозмездно переданное по договору. Сотрудники института предлагали расторгнуть этот договор и вернуть оборудования, но университет не согласился.

В список вошло около 50 позиций, среди которых — ротаметр, микроскоп, пирометр, криомельница и другая техника. Сначала должник отказывался выполнять требования суда под предлогом отсутствия сотрудников, которые могли бы вывезти оборудование. Суд предложил людей им в помощь.

«Должник начал препятствовать и требовать квалификацию сотрудников, которые будут вывозить лабораторные устройства», — объяснила судебный пристав-исполнитель Ольга Рябик.

Судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании 50 тысяч рублей с должника. Оборудование вывезли и передали научному институту.

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