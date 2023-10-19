В Новосибирске внезапно назначили нового начальника городского МВД

В Новосибирске назначили нового начальника МВД.

В Новосибирске назначили нового главу управления МВД России по Новосибирску. Им стал 46-летний полковник полиции Алексей Захаров. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

Приказ о назначении Захарова подписал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков 16 октября.

Алексей Захаров родился 16 июня 1977 года. В 20 лет он окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции МВД России по специальности «правоохранительная деятельность», получив квалификацию «юрист». Спустя ещё пят лет Алексей Захаров окончил Омскую академию МВД России по специальности «юриспруденция».

Новый глава МВД проработал в органах внутренних дел с 1997 года и за это время продвинулся от оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Дзержинского района до замначальника Управления МВД России по городу Новосибирску. Он также был награждён медалями МВД России «За отличие в службе» III степени, II степени и I степени.

Напомним, что начался суд над сибиряком, который пытался ограбить магазин и напал на сотрудника полиции в Новосибирске.