В Новосибирске за четыре года выросло количество долгостроев

Проблема незавершенного строительства оказывает негативное влияние на экономику.

За последние четыре года в Новосибирской области число недостроенных объектов увеличилось с 1184 до 2496. Об этом сообщил аудитор КСП региона Василий Круковский в ходе заседания бюджетного комитета Законодательного собрания.

Эксперты отмечают, что проблема недостроенных объектов оказывает негативное воздействие на экономику региона. Также возникают сложности с их уходом, восстановлением или ликвидацией.

Наибольшее количество недостроенных зданий отражено в отчетах областных ведомств, таких как Минстрой, Минтранспорта и МинЖКХ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны лидеры Новосибирска по объемам ввода жилья за 9,5 месяцев.