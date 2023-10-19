В новосибирских магазинах начали продавать новогодние украшения

В середине октября в обычных продуктовых магазинах уже продают атрибуты Нового года: мишуру и ёлочные украшения.

В ряде магазинов появилась новогодняя продукция. Так, в одной из топовых сетей супермаркетов уже продаётся мишура и новогодние игрушки.

«Мишуру завезли на этой неделе. Пока стоимость по жёлтому ценнику – 51 рубль за одну штуку. Ближе к Новому году они, конечно же, начнут расти», — рассказал корреспонденту Сиб.фм продавец магазина.

Также на магазинных полках уже появились ёлочные украшения в виде шаров и фонариков. Пока средняя цена колеблется в диапазоне от 50 до 200 рублей.

«Пока спроса на продукцию нет, обычно мишуру и игрушки понемногу начинают приобретать в ноябре»,

- добавляют продавцы.

В ноябре в магазинах также произойдёт пополнение линейки ассортимента: появятся «дождик» и серпантин.

Кстати, для сотрудников магазинов это доставляет много проблем: именно мишура и «дождик» чаще всего становятся причиной ложного срабатывания сигнализации. После того, как магазины празднично оформляют – гирлянды, которые колышет лёгким ветерком, могут попасть в зону действия инфракрасных датчиков. Пик таких ложных вызовов в ЧОПы приходится как раз на конец ноября.