В России получателей накопительной пенсии станет вдвое больше в 2024 году

В 2024 году получателей накопительной пенсии станет почти в два раз больше, чем в текущем году, сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Соцфонда.

«В следующем году накопительную пенсию смогут получить 210 тысяч человек — почти в два раза больше, чем в 2023 году», — говорится в сообщении.

В этот список войдут граждане 1967 года рождения и моложе. На накопительную пенсию также могут рассчитывать те, кому работодатель делал дополнительные взносы в период с 2002 по 2013 годы.

Увеличение числа получателей накопительной пенсии в связано с увеличением количества граждан, которые будут иметь право на эту выплату в силу возраста.

Как спрогнозировали в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации, рост получателей накопительных пенсий в стране продолжится.

В 2025 году году такие выплаты могут получать уже более 286 тысяч человек.