В России стоматологические услуги подорожают на 30% к 2024 году

В 2024 году в России цены на услуги стоматолога поднимутся на 30%. Одной из причин стал нестабильный курс рубля, санкции и проблемы с логистикой, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам иностранные компании занимали основную часть материалов на рынке в РФ. Например, компания 3M, которая занималась предоставлением пломб, композитов, а также резинок и полировочных дисков. Уход корпорации из России оказал весомое влияние на рынок, так как отечественные аналоги уступают в качестве, а цены на оставшуюся зарубежную продукцию выросли.

По словам стоматологов и поставщиков оборудования, иностранные компании захватили большую часть на рынке материалов в РФ. Например, компания 3М, занимающаяся поставкой пломб, композитов, а также резиновых лент и полировочных дисков.

Уход компании из России оказал существенное влияние на рынок, поскольку отечественные аналоги оказались менее качественными, а цены на оставшуюся зарубежную продукцию выросли.

Кроме того, в России закончилась анестезия без содержания адреналина, которую ставят аллергикам и беременным. В стране остались только испанский и отечественный варианты. При этом цена первого также значительно выросла.

Также цены вырастут на импланты — швейцарские премиум-класса подорожают примерно на 30%, а корейские бюджетные варианты на 10–15%.