В России заявили о разовой выплате пенсионерам 10 000 рублей

Бюджетом Фонда пенсионного и социального страхования предусмотрена единовременная выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Портал «Сиб.фм» публикует инструкцию по оформлению такой выплаты.

Речь идёт о двух категориях российских пенсионеров. Во-первых, на подобную материальную поддержку от государства могут рассчитывать тех пожилые россияне, кто попал в сложные жизненные обстоятельства: заболевание, пожар, ограбление и тому подобное.

Однако сумма выплаты зависит от возможностей региона проживания пенсионера, поясняет пенсионный эксперт Анастасия Киреева. По её словам, разовое пособие для одиноко живущего в Подмосковье пожилого человека составляет 10 тысяч рублей, тогда как для семейных пенсионеров она ниже – 7 тысяч рублей.

Заявление и документы, подтверждающие тяжелые жизненные обстоятельства, можно подать через МФЦ или, не выходя из дома, через портал «Госуслуги». Сроки рассмотрения – от 25 дней Поэтому получить помощь в октябре смогут тех россияне, кто подал пакет документов в СФР в сентябре 2023 года (выплачивается один раз в год).

Второй категорией пенсионеров, претендующих на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, являются те пожилые россияне, кто получил статус пенсионера до 31 августа 2021 года. Для них назначение выплат производилось автоматически и, по данным ПФР, перечислились в течение сентября 2021-го.

Однако до сих пор есть те, кто не получил данную выплату (переехал вы другую страну, не получал пенсию в течение полугода, скончался).