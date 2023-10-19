Врач-гастроэнтеролог Неронов назвал неожиданную пользу от конфет

Полный отказ от конфет не является правильным решение. Умеренное употребление сладкого поможет поднять настроение, заявил разговоре с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог и доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По его словам, полный отказ от конфет может оказаться неразумным решением. Умеренное употребление сладостей – одна-две конфеты в день, но не чаще двух-трех раз в неделю – не только не навредит здоровью, но и поможет поднять настроение.

Неронов уверен, что конфета — это не просто сладкое, а целая мелодия удовольствия, переживание детской радости и наслаждение приятным послевкусием.

Эксперт отмечает, что полное исключение сладостей из рациона может плохо сказаться на настроении человека. Небольшое количество сладостей, употребляемое несколько раз в неделю, может стать вкусным и безопасным «перекусом» между приемами пищи.

При этом врач предостерегает от чрезмерного увлечения сладким. Чрезмерное употребление конфет и других сладостей может привести негативно сказаться на состоянии зубов, а также на общем здоровье организма.