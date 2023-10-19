Врач Неумолотова рассказала о неэффективности вейпов в борьбе с курением

По словам специалиста, у курящих обычные сигареты и у тех, кто курит вейп, формируется одинаковая никотиновая зависимость.

Врач-терапевт, главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова рассказала в беседе с RuNews24.ru, что у курящих обычные сигареты и у тех, кто курит вейп, формируется одинаковая никотиновая зависимость.

«Электронные сигареты и вейпы вырабатывают ту же психологическую зависимость от самого процесса курения, что и обычные сигареты, поэтому никак не помогают бросить курить, а лишь укрепляют пагубную для здоровья привычку», — объяснила специалист.

Неумолотова подчеркнула, что бросить курить можно только, поставив конкретную цель. Человеку важно понять всю вредоносность такой привычки и начать постепенно от нее отказываться.

«Назначить себе даты — от постепенного сокращения использования электронных сигарет до полного прекращения. Разбейте этот процесс на 3-4 этапа и дайте себе от 2 недель до месяца. Первое время будет дискомфортно, но не забывайте хвалить себя за успехи и не критикуйте в моменты негативных мыслей или кратковременного срыва. Главное — продолжать двигаться к поставленной цели», — посоветовала она.

Напомним, за курение вейпов в школе детей будут ставить на профилактический учёт.