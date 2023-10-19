Вырастут ли тарифы на ЖКХ после «призывов» главы Минстроя, ответил депутат Госдумы Аксёненко

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин высказал недовольство тем, что большинство российских регионов не воспользовались возможностью увеличения тарифов на ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минстроя, если регион не повышает тарифы, он ведет свою территорию к катастрофе. Высказывание политического деятеля вызвали волну негодования среди россиян. В социальных сетях и мессенджерах многие начали задаваться вопросом, действительно ли повышение тарифов выше обозначенной властями планки произойдет и какие есть возможности, чтобы остановить этот дополнительный рост?

Как прокомментировал депутат Госдумы из Новосибирска Александр Аксёненко, в случае повышения тарифов вопросы могут возникнуть у ФАС, следовательно, выше обозначенной властями планки в 9% тарифы вырасти не могут.

«И плюс мы помним обещание Правительства уже не повышать тарифы раньше середины 2024 года. Регионы не просто же так сдерживают тарифы. На местах оценивают ситуацию с задолженностью населения по услугам ЖКХ. У нас в общем по стране суммарно долг населения перед ресурсниками и перед управляющими компаниями уже стремится к триллиону рублей! Кроме того, на местах оценивают ситуацию с общей инфляционной нагрузкой на местных жителей, ростом цен на другие услуги и товары. И поспевает ли это все за реальным ростом зарплат в регионе», — отметил народный избранник.

Также Александр Аксёненко упомянул, что во время своего недавнего выступления глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал депутатов внимательнее относиться к тарифообразованию.

«Но на мой взгляд, нужны другие сигналы. Вот стартовал отопительный сезон – и сейчас наглядно будет видно, как были проведены ремонты. Где они были действительно реализованы, а где только на бумагах? — давайте в этом разберемся. Давайте проследим уровень эффективности расходования средств. Давайте более пристально следить за качеством исполнения работ. Вот в этих сигналах я вижу возможности к остановке дополнительного роста тарифов», — дополнил Аксёненко.

В завершении своих слов депутат акцентировал, что в настоящее время существует необходимость усиления контроля и желание сделать сферу ЖКХ более прозрачной.

«Иначе у нас граждане так и будут задаваться вопросом: почему тарифы растут, а услуги лучше не становятся?» — риторически заметил политик.