Жители Новосибирска возмутились поборами денег в школах

Жители Новосибирска рассказали, сколько денег сдают в школы.

В Новосибирске родители пожаловались на постоянный сбор средств в школах. К ним относится сдача денег в фонды школ и классов, на покупку подарков учителям и подготовку к осенним каникулам. Местные жители рассказали о регулярных тратах корреспонденту «BFM-Новосибирск».

Сын 41-летней Анны С. стал первоклассником в этом году. Она отдала ребёнка в одну из статусных школ города, потому что именно к ней относится по месту жительства. На сборы мальчика к началу учебного года женщина потратила около 70 тысяч рублей. Однако на этом траты не закончились. Первая четверть обошлась родителям в 14 тысяч рублей.

«До конца октября все родители должны сдать деньги в фонд школы — восемь тысяч рублей. В кассу класса уже сдали по три тысячи рублей. Плюс мы еженедельно сдаём от 300 до 500 рублей то на театр, то на экскурсию, то на "Русский медвежонок" и другие конкурсы, то в школу частники какие-то приходят с интерактивным уроком», — возмущается женщина.

Другие родители тоже потратили не менее 15 тысяч рублей за первую четверть учебного года. Они не понимают, почему вынуждены сдавать деньги в школы. По мнению новосибирцев, все блага должны предоставлять сами учреждения.

По словам руководителей регионального Минобра и профильного департамента мэрии Новосибирска, все родители сдают деньги добровольно. Никто не обязан платить, если не хочет этого. Тем не менее, родители с этим не согласны.

«У нас нет бесплатного образования. Это миф. Образование в наших школах давно и безнадежно платное. Мы постоянно сдаем на подарки учителям, на пособия, на ремонт мебели, на оформление класса к празднику. Это стало нормой. И непонятно, кто тут больше виноват — школы или родительское сообщество», — комментирует Элла Н.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали график осенних каникул в школах.