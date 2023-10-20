Экстренно севший в Новосибирске самолет компании «Сибирь» отстранили от полетов

Сегодня, 20 октября, утром в небе над Новосибирском произошел инцидент с пассажирским самолетом, следовавшим из Москвы в Томск. Один из двигателей находившегося в воздухе судна отказал. Из-за этого приняли решение о его немедленном приземлении.

Прокуратура начала проверку по факту отказа двигателя. Самолет отстраниили от полетов. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что самолет успешно приземлился в аэропорту Новосибирска. На борту находились 165 пассажиров. После инцидента все пассажиры были эвакуированы и доставлены в город на резервном самолете, предоставленном авиакомпанией «Сибирь» (S7 Airlines).