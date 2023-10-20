Экстренное предупреждение о ветре до 27 м/с объявлено в Новосибирской области

В Новосибирской области ожидается ухудшение погоды на выходных.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области ожидается усиление ветра в дневное время 21 октября и ночью 22 октября. Скорость ветра составит 17-22 м/с, а местами могут возникнуть порывы до 25-27 м/с.

Это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, отрывом кровли с зданий и сооружений, а также нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, что может привести к увеличению количества ДТП.

Специалисты рекомендуют принять определенные меры предосторожности. В случае сильных порывов ветра необходимо закрыть форточки и окна, а также заранее убрать с балконов и подоконников предметы, которые могут быть смещены воздушным потоком.

Также стоит быть особенно осторожными с огнем во время ветреной погоды и соблюдать меры пожарной безопасности. При сильных порывистых ветрах возгорания могут распространяться значительно быстрее.

Находясь на улице, следует избегать приближения к деревьям и различным сооружениям повышенного риска, таким как мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередачи. Также рекомендуется обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

В случае возникновения происшествий необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефонам 112, 101 или обратиться в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру 218-22-32. Также можно воспользоваться номером 051 — единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска.