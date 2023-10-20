«Это делает обиженный первокурсник»: в Новосибирске пытаются поймать «туалетного мстителя»

В Новосибирске в НГУЭУ пытаются поймать студента, который привлекает к себе внимание необычным способом — ломает туалетные кабинки и не только.

В среду, 18 октября, Telegram-канал «Новосибирск с огоньком» опубликовал запись, где сообщил о том, что в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) разыскивают вредителя туалетных кабинок.

Ситуация настолько шокировала вуз, что местная администрация решила вручить денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за любую информацию о местном вандале.

Несмотря на то, что новость успела распространиться по социальным сетям, сегодня Telegram-канал опубликовал не самые приятные кадры, где не только пострадали кабинки, но и сами туалеты, которые были «помечены» в буквальном смысле.

«Я отучилась четыре года в этом вузе и впервые столкнулась с подобной ситуацией. Мне в какой-то степени обидно и непонятно, почему всё происходит в заведении, где учатся будущие ученые и специалисты... Наверняка это делает обиженный первокурсник, который решил таким способом отомстить преподавателям или вузу. Надеюсь, что его скоро найдут», — поделилась с корреспондентом Сиб.фм девушка, которая окончила НГУЭУ в прошлом году.

Как сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком», в случае доказательства вины нарушителей, им грозят судебные разбирательства.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что около 150 преподавателей вузов и ссузов Сибири отучились в летней IT-школе.