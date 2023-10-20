сегодня
20 октября, 20:08
пробки
4/10
погода
+4.8°C
курсы валют
usd 95.90 | eur 101.4
сегодня
20 октября, 20:08
пробки
4/10
погода
+4.8°C
курсы валют
usd 95.90 | eur 101.4
сегодня 14:47
общество проиcшествия

ГИБДД проверяет блогера после стрельбы из машины в Новосибирске

В Новосибирске Госавтоинспекция заинтересовалась не пристегнутыми ремнями у блогера, который выстрелил из машины на Октябрьском мосту.

В Новосибирске Госавтоинспекция проводит проверку после опубликованного видео, на котором блогер Киселёв выстрелил из сигнального пистолета на Октябрьском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД в видеоролике увидели не пристегнутые ремни безопасности у самого Киселёва, а также у пассажира, что влечет за собой наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Напомним, блогер устроил стрельбу за рулём машины в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в