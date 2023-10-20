Израиль в ужасе после обращения Путина

Израильтяне настолько уверены в своей правоте и праведном гневе в отношении палестинцев, что никак не могут понять, почему Россия не собирается разделять их позицию.

Чего Израиль не ожидал от главы нашего государства Владимира Путина, так это требования вернуть Палестину в границы 1967 года. Согласно его позиции, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года (включала в себя Западный берег реки Иордан, Сектор Газа и Синайский полуостров) со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщила пресс-служба МИД России.

Первым подтверждением этих слов стала российская (читай, президентская) позиция жёсткого осуждения наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа (повлекло многочисленные жертвы): «Палестинская проблема – в сердце каждого мусульманина, и воспринимается ими как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень», сказал Путин во время прошедшей Российской энергетической недели.

Кроме того, очевидно, что Ближний Восток — это наш потенциальный рынок сбыта, хороший друг и вероятный союзник, в отличие от враждебно настроенного Запада.