Новосибирск вошёл в топ-5 городов, где легко строить карьеру

Новосибирск вошёл в рейтинг городов России, где легко построить карьеру.

Новосибирск попал в топ-5 городов России, где легко построить карьеру. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру».

Каждый десятый россиянин считает, что в Новосибирске можно легко построить карьеру. Главным критерием выбора городов больше половины респондентов (69%) назвали большое количество крупного бизнеса и производств, 48% — наличие представительств крупных федеральных компаний, а 46% — присутствие международных компаний.

Около трети опрошенных (32%) подчеркнули, что Новосибирск предоставляет возможность получения образования в хороших университетах.

Столица Сибири закрепила свои позиции на пятом месте рейтинга. На первых строчках оказались Москва (70%), Санкт-Петербург (43%), Екатеринбург (14%) и Казань (12%).

Напомним, что Новосибирск занял 15 место в рейтинге самых счастливых городов России.