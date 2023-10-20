Новосибирцев предупредили о штормовом ветре и мокром снеге

В МЧС Новосибирской области предупредили о штормовом ветре и мокром снеге в ближайшую неделю.

В ближайшую неделю на Новосибирск обрушится штормовой ветер и мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 20 октября в Новосибирскую область придёт похолодание и продержится до 26 числа.

21 октября температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов. К наступлению темноты ожидаются заморозки до -5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 25–27 метров в секунду.

22 октября погода резко ухудшится. Столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов. По городу пройдут дожди.

Температуру в +3...+8 градусов обещают в Новосибирске 23 октября. В этот же день ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В МЧС предупреждают: из-за гололёда и тумана возрастёт риск ДТП. Кроме того, снег на проводах и ветер могут вызвать аварии на ТЭК и ЖКХ. Оставаться внимательными следует даже дома — в ближайшую неделю сохраниться возможность возникновения пожаров из-за нарушения правил пользования печи и электронагревательных приборов.

Напомним, что в ночь с 28 на 29 октября местные жители увидят в небе над Новосибирском лунное затмение. Земля закроет спутник лишь на 13%.