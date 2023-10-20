Россиянка описала ситуацию в Израиле тремя словами. Вы будете в шоке

Российские эмигранты, давно принявшие израильское гражданство, не собираются покидать страну, где идут активные боевые действия.

Так, Анна, проживающая много лет в Тель-Авиве, намерена оставаться в Израиле: «Очень хочется поддержать страну, работать и жить именно здесь. В целом у меня нет знакомых, кто уезжает», рассказала она изданию «Лента.ру».

Для описания текущей обстановки в столице Земли Обетованной, она применила всего три слова – «террористы стреляют, но не попадают». Потому Анна уверена в безопасности нахождения там на 8 из 10 баллов. По его словам, страдают только здания, люди не гибнут.

Более того, об обстрелах людей уведомляют в специальном приложении и они вполне успевают спуститься в бомбоубежища, коих очень много в Тель-Авиве, что неудивительно для страны давно живущей в ситуации, когда военная операция может начаться в любую минуту. Такие помещения снабжены питьевой водой и электричеством, и уже через 10 минут люди покидают их, поскольку, по словам Анны, средства израильской ПВО успешно справляются с воздушными атаками и во время обстрелов даже не прекращается даже движение автомобилей по дорогам.