Самые необычные грибы, найденные новосибирцами в 2023 году — один из них неизвестен науке

От неизвестных в лесу до съедобных в автобусе грибов — что находили новосибирцы в 2023 году.

Неизвестные грибы

Жительница Новосибирской области Наталья Мазняк нашла в смешанном лесу в районе Дачного шоссе необычные черные грибы. Женщина рассказывала, что они похожи на строчки, однако ножка была более темная и длинная, а мякоть коричневого цвета.





Сами грибы росли в валежниках и в зарослях дикой малины. Они были переданы микологам для исследования. Предварительно, эти грибы близки к Gyromitra splendida, но они микроскопически существенно различаются. По словам миколога Дмитрия Агеева, на исследование могут уйти годы.

Грибы-мутанты

Грибник Ольга поделилась фотографиями своего "улова" в социальной сети «Вконтакте». Она отметила, что возле Петровского сельсовета выросли настоящие грибы-гиганты, которые она определила как дождевики. Самый большой из них достигал веса в 6,3 килограмма.





Специалисты добавили, что дождевики могут весить до 15 или даже 25 килограммов, но встречаются очень редко.

Еще один гриб обнаружил мужчина в Коченёвском районе. В лесу он нашёл огромный головач весом 5 килограммов.





Гриб поменьше, в 1 килограмм, собрал грибник в районе Академгородка. Он нашел полянку с беляшами-мутантами, где и повстречал огромную находку, которую он пустил на икру.

«Собачий пенис»

В Новосибирске во дворе дома женщина обнаружила редкий гриб с необычным названием «собачий пенис» или Мутинус собачий (Mutinus caninus).





Сибирячка утверждает, что нашла гриб на своём дачном участке.

Съедобные грибы в автобусе

В Новосибирске в автобусе № 23 выросли съедобные грибы — вишенка устричная. Такие грибы обычно вырастают очень быстро, за пару дней.





«Всюду жизнь», — прокомментировала фотографию депутат Горсовета Светлана Каверзина.

Фиолетовые грибы с запахом фруктов

Около деревни Бугры в Кировском районе Новосибирска появились необычные – фиолетовые рядовки. Это съедобные грибы с фруктовым ароматом.





Антон Нелидов рассказал, что нашел их на своей даче за баней.



Напомним, стало известно, за какие грибы можно сесть в тюрьму.