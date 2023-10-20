Шок! Госдума отменила запрет на ядерные испытания. Готовьтесь

Отмена ратификации ядерного оружия не означает, что Россия собирается нарушать мирные договоренности, но, если другие страны начнут испытывать ядерное оружие, РФ применит зеркальные меры.

438 депутатов Государственной Думы единодушно проголосовали за отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ гарантировал нераспространение ядерного оружия, однако не вступил в законную силу, поскольку не был подписан Индией, КНДР и Пакистаном, сообщило сетевое издание «Газета.ру».

Кроме того, подписавшие этот договор США, Китай, Египет, Израиль и Иран так и не ратифицировали его. Текущее решение Госдумы РФ не означает выход из договора, а только отзывает ратификационную грамоту, пояснили депутаты.

Более того, по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, решение об отзыве ратификации было принято в интересах России, поскольку наша страна готова к любым адекватным действиям по защите глобальной безопасности и сохранению паритета ядерных сил, в отличие от США, которые каждым своим действием на мировой арене, к великому сожалению, подрывают режим нераспространения ядерного оружия, стратегический баланс ядерных сил и глобальную безопасность.

Отметим, что следующим шагом в этом направлении может стать возобновление испытаний ядерного оружия в РФ, но лишь в том случае, когда первыми испытания начнёт Америка или другие страны.