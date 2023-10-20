Строительство нового ЖК профинансируют в Новосибирске

ВТБ профинансирует строительство жилого комплекса «Нoваторы» в Новосибирске. Кредитная линия на 2,3 млрд рублей до конца 2027 года открыта ООО «Специализированный застройщик Первый».

Жилой комплекс бизнес-класса на 391 квартиру строят в Новосибирске на Красном проспекте. Он включает три монолитно-кирпичных секции высотой 11, 15 и 25 этажей на стилобате с общественными, коммерческими помещениями и подземным паркингом. Верхняя точка комплекса станет одной из самых высоких обзорных площадок Новосибирска. Проект ЖК предусматривает двор без машин, детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом.

Общая площадь помещений в жилом комплексе составит более 35 тыс. кв. метров. Сдать его в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2025 года.

«Это уже второй проект застройщика в Новосибирске, получивший финансовую поддержку банка. С нашим участием также идет строительство ЖК «Основатели». Уверен, что объекты будут высоко востребованы на региональном рынке недвижимости. Мы ведем активную работу по кредитованию жилищного строительства с использованием счетов эскроу в Новосибирской области. Объем кредитных соглашений с застройщиками региона сегодня превышает 30 млрд рублей», − прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

Как отметил Илья Поляков, генеральный директор Группы компаний «ПОЛЯКОВ», клубный комплекс «Нoваторы» характеризуется смелыми архитектурными решениями и разнообразием планировок от студий до пентхаусов, а его инфраструктура позволит резидентам жить, работать и развлекаться, оставаясь внутри комплекса.