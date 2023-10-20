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общество

В Новосибирске изъяли у туриста две телескопические дубинки

Фото: freepik

Две телескопические дубинки изъяли у туриста в аэропорту Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, 41-летний мужчина привез из Турции редкий сувенир — две телескопические дубинки. Они являются оружием нелетального действия, поэтому подобное средство самообороны не прошло проверку в Новосибирском аэропорту «Толмачёво».

В пресс-службе также дополнили, что за последние пять лет это первый случай с необычным сувениром, так как туристы редко возят подобное.

Дубинки изъяли во время контроля рейса из Антальи и направили на экспертизу.

Напомним, что под Новосибирском суд взыскал полмиллиона за аренду поля для пейнтбола. Сельская предпринимательница задолжала огромную сумму местным властям за аренду неиспользуемого земельного участка.

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Валерия Митрохина
Журналист

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