В Новосибирске потерянный ребенком телефон присвоила мама его одноклассника

В Новосибирске школьник потерял телефон, а мама одноклассника забрала его себе.

Как сообщает Inforpo54, год назад в одной из Новосибирских школ по пути на экскурсию в музей школьник третьего класса выронил дорогой телефон. Будучи дома, ребенок обнаружил пропажу и очень расстроился, но родители не растерялись и сразу же начали звонить на него – ответа не было. Тогда они подключили родительские чаты, но и там было безуспешно.

Семья обратилась в полицию и только через пять месяцев сотрудники сообщили о найденном телефоне.

Как выяснилось позже, мама одноклассника, которая сопровождала ребят, увиденный телефон забрала себе и следом отдала в пользование своему сыну. Заметить сразу этого не удалось, так как ребенок, потерявший телефон, перешел в другой класс и с одноклассником не пересекался.

«Она читала наши сообщения в чате, видела мой пост в группе ВКонтакте. И она не брала трубку, когда мы звонили на потерянный телефон. Выждала время, разблокировала его и вручила сыну», – прокомментировала мама мальчика, потерявшего телефон.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что сейчас маме одноклассника грозит уголовная ответственность по статье «Кража».

Напомним, что под Новосибирском суд взыскал полмиллиона за аренду поля для пейнтбола.