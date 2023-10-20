В Новосибирске СК организовал проверку после смерти рабочего в яме с семечками

Выясняются обстоятельства, при которых умер мужчина, утонувший в яме с семечками в Новосибирской области.

По данным ТАСС, в следственном управлении СК по региону сообщили о том, что сейчас организована проверка по факту смерти рабочего, утонувшего в яме с семенами подсолнуха в элеваторном комплексе в селе Половинное Новосибирской области.

«Проводим проверку по факту инцидента, выясняем все обстоятельства», – прокомментировали в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирская компания прокомментировала гибель рабочего в цистерне с семечками. Компания окажет помощь семье погибшего мужчины.