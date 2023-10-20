В Новосибирске ВТБ кредитует строительство жилого комплекса на 2,3 млрд рублей

В Новосибирске банк ВТБ предоставил кредитную линию на сумму 2,3 миллиарда рублей застройщику «Первый» для строительства жилого комплекса «Hоваторы» бизнес-класса на Красном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Жилой комплекс включает в себя три монолитно-кирпичных секции высотой 11, 15 и 25 этажей, размещенные на стилобате с общественными и коммерческими помещениями, а также подземным паркингом.

Площадь всех помещений в комплексе составит более 35 тысяч квадратных метров, и его сдача в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске застройщики сдали 1,15 млн кв. метров жилья за 2023 год.