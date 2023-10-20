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общество

В Новосибирской области перевыполнили план работ по нацпроекту лесовосстановления

Фото: Pexels.com

Новосибирская область перевыполнила показатели национального проекта «Экология» по лесовосстановлению.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов», запланированного на площади 3 649,0 гектара, провели лесовосстановление на площади 3 984,2 гектара. Этот показатель превысил план 151,6%.

В результате экологических инициатив, реализуемых в рамках национального проекта, на территории региона создали 242 «Сада памяти». Также более 90 тысяч саженцев уже посадили в рамках акции «Сохраним лес».

Кроме того, планируется ликвидация двух несанкционированных свалок в Новосибирске и Барабинске в рамках федерального проекта «Чистые города».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области закрывают дома малютки.

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Игорь Кириченко
Журналист

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