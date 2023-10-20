В СФР уточнили правила выплаты пособий на детей до 1,5 лет в Новосибирске

Фонд пенсионного и социального страхования РФ пояснил о правилах выплаты пособий на детей до 1,5 лет в Новосибирской области.

По данным отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области, работающие родители могут получать на одного и того же ребенка как Единое пособие, так и пособие по уходу до 1,5 лет.

Оформляется пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет непосредственно через работодателя.

Если после оформления пособия средний доход семьи не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе (в Новосибирской области этот показатель на 2023 год составляет 14 728 рублей), и семья проходит по критериям комплексной оценки нуждаемости, тогда Единое пособие будет назначено.

Для того чтобы назначить единое пособие, семье необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать через портал Госуслуг.

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