Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 20 октября

Палестино-Израильский конфликт длится уже 2 недели. Число раненых растет каждый час. В материале Сиб.фм собрали последние данные о ситуации на Ближнем Востоке к 20 октября.

Число погибших в Израиле и Палестине с 7 октября

С 7 октября число погибших в секторе Газа достигло 3785 человек, сообщает ТАСС. В общей сложности более 13,3 тыс. человек получили ранения, из них не менее 12 тыс. пострадали в Газе, порядка 1,3 тыс. — на Западном берегу.

В Израиле от атак и обстрелов палестинского исламистского движения ХАМАС погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия Израиля заявила об атаке снарядов, выпущенных из Ливана

Как сообщают РИА Новости, армия обороны Израиля зафиксировала шесть снарядов, которые были выпущены из Ливана по израильской территории, пять из которых упали в открытой местности. Один из снарядов был перехвачен ПВО, ведется ответный огонь.

Первая партия американской бронетехники передана Израилю

США поставили Израилю первую партию бронетехники, которая предназначена для замены поврежденной во время боевых действий, сообщает «Российская газета». Машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий

Израиль нанес удар по лагерю беженцев на Западном берегу Иордана

Самолет Армии Израиля ЦАХАЛ нанес удар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан, пишет Рамблер со ссылкой на армейскую пресс-службу. Удар был нанесен по отряду вооруженных террористов, которые угрожали безопасности военнослужащих, проводивших наземную операцию в этом лагере. Ликвдировано несколько боевиков.

Из-за нехватки топлива в Газе закрылась пятая крупная больница

Министерство здравоохранения Газы направило срочный запрос к АЗС и частным лицам на дизельное топливо после закрытия пятой крупной больницы из-за нехватки топлива. В настоящее время в Газе закрылись уже 4 больницы из-за нехватки топлива и повреждений от авиаударов.