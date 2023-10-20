Японские ученые заявили, что кошачий корм снижает уровень холестерина в крови

Ученые из японского университета Сидзуока пришли к выводу, что вещество кошачьего корма может снизить холестерин в организме человека и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ученые начали работу над решением проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности во всем мире.

Исследователи провели опыты на мышах и изучили влияние таурина на организм. Выяснилось, что добавление этой аминокислоты снижает уровень холестерина в крови.

«В целом, наши результаты показывают, что таурин может быть полезным для снижения уровня холестерина в крови и улучшения обмена желчных кислот. Однако требуется дальнейшее изучение, чтобы полностью понять механизмы действия таурина», — поделились ученые.

По словам ученых, найти таурин можно в кошачьем корме. Его добавляют кошачью еду, так как животные не могут вырабатывать его самостоятельно, а без этого компонента коты слепнут и умирают.