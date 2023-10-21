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проиcшествия

Чёрный дым над Новосибирском: опубликованы страшные кадры ЧП на левом берегу

Фото: АСТ-54, Сиб.фм

В Новосибирске произошло возгорание на улице Станционной — площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Новосибирцы заметили густой чёрный дым над Западным жилмассивом — фото в редакцию Сиб.фм прислал местный житель. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что возгорание произошло на улице Станционной.

«Вызов был в 18:08. Горит кровля пристройки к складу по ул. Станционная. 18:28 сотрудники МЧС России локализовали возгорание, остановив дальнейшее распространение огня. Предварительная площадь пожара 80 кв.м», — уточнили в ведомстве.

В соцсетях публикуют фото и видео с места происшествия.

Фото Чёрный дым над Новосибирском: опубликованы страшные кадры ЧП на левом берегу 2

Фото Чёрный дым над Новосибирском: опубликованы страшные кадры ЧП на левом берегу 3

Фото Чёрный дым над Новосибирском: опубликованы страшные кадры ЧП на левом берегу 4

Фото Чёрный дым над Новосибирском: опубликованы страшные кадры ЧП на левом берегу 5

Фото Чёрный дым над Новосибирском: опубликованы страшные кадры ЧП на левом берегу 6

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Александр Борисов
журналист

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