Чёрный дым над Новосибирском: опубликованы страшные кадры ЧП на левом берегу

В Новосибирске произошло возгорание на улице Станционной — площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Новосибирцы заметили густой чёрный дым над Западным жилмассивом — фото в редакцию Сиб.фм прислал местный житель. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что возгорание произошло на улице Станционной.

«Вызов был в 18:08. Горит кровля пристройки к складу по ул. Станционная. 18:28 сотрудники МЧС России локализовали возгорание, остановив дальнейшее распространение огня. Предварительная площадь пожара 80 кв.м», — уточнили в ведомстве.

В соцсетях публикуют фото и видео с места происшествия.