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Чёрный дым поднялся над Западным жилмассивом в Новосибирске — загорелся склад на Станционной

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска обратили внимание на густой дым в районе Западного ж/м.

Новосибирцы заметили густой чёрный дым, предположительно, над Западным жилмассивом. Фото в редакцию Сиб.фм прислал местный житель.

Фото Чёрный дым поднялся над Западным жилмассивом в Новосибирске — загорелся склад на Станционной 2

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что возгорание произошло на улице Станционной:

«Вызов был в 18:08. Горит кровля пристройки к складу по ул. Станционная. 18:28 сотрудники МЧС России локализовали возгорание, остановив дальнейшее распространение огня. Предварительная площадь пожара 80 кв.м», — уточнили в ведомстве.

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Александр Борисов
журналист

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