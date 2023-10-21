Команда Новосибирска «Локомотив» обыграла Казанский «Зенит» в Суперлиге

Волейболисты Новосибирска выиграли команду из Казани в Суперлиге.

В гостевой игре команда «Локомотив» из Новосибирска выиграла команду Казанского «Зенита» со счётом 3:0.

Новосибирский «Локомотив» дважды одержал победу, а команда «Зенит» потерпела своё первое поражение.

Уже 29 октября «Локомотив» отправится к новокуйбышевской НОВА.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб из Новосибирска «Сибирь» сумел одержать победу над «Ак Барсом». Встреча, которая прошла в Казани 20 октября, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. После этой победы «Сибирь» занимает девятую строчку в турнирной таблице Востока, имея на своем счету 21 балл. «Ак Барс» же располагается на второй позиции с 28 очками.