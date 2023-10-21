Кому и на сколько увеличат пенсию и зарплату в 2024 году: ответил финансовый эксперт

Подавляющее большинство неработающих пенсионеров и работающих граждан РФ в активном возрасте получат увеличенные суммы ежемесячных выплат в грядущем 2024 году.

О традиционных индексациях различного рода выплат, запланированных по определённой схеме на весь календарный 2024 год, рассказал эксперт Максим Глазков в беседе с RT.

По его словам, повышение коснётся и пенсионеров, и работающее население нашей страны:

· с 1 января-2024 на 7,5 % будут проиндексированы страховые пенсии (к получателям относятся неработающие пенсионеры РФ);

· с 1 января-2024 на 7,5 % повысятся социальные пенсии (среди получателей: граждане, достигшие пенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, потерявшие кормильца, дети-сироты до 18 лет или сироты до 23 лет, учащиеся на очной форме обучения, а также ветераны, люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, герои России и СССР, герои труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской аварии);

· с 1 января-2024 на 9,8 % повысятся выплаты для действующих работников сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры;

· с 1 октября-2024 индексируются на 4,5 % военные пенсии;

· с 1 октября-2024 повысятся на 4,5 % зарплаты бюджетников и работников федеральных учреждений.