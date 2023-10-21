МЧС по Новосибирской области предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях из-за погоды

МЧС России по Новосибирской области опубликовало экстренное предупреждение в связи с ветренной погодой.

Как сообщает Telegram-канал «МЧС Новосибирской области», из-за сильного ветра возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, поэтому МЧС рекомендует при порывах ветра закрывать окна и заранее убирать с подоконников все вещи. Следует соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными с огнем.

Во время нахождения на улице стараться не приближаться к деревьям, а также к мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи и обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области ожидается усиление ветра в дневное время 21 октября и ночью 22 октября. Скорость ветра составит 17-22 м/с, а местами могут возникнуть порывы до 25-27 м/с.