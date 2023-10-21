Мобилизовали 300 тысяч за 48 часов: Рогозин шокировал заявлением о военном конфликте

Бывший гендиректор «Роскосмоса, а ныне член комитета Совета Федерации по обороне Дмитрий Рогозин высоко оценил оперативность и результативность израильской мобилизации. Теперь он требует повторить патриотический подвиг израильтян в нашей стране.

Сравнивая подобные израильским мобилизационные мероприятия в России в сентябре прошлого 2022 года, Рогозин предположил, что наши военкоматы просто потеряли навыки проведения мобилизации.

В качестве идеального примера он привёл израильскую молниеносную мобилизация. По его словам, 300 тысяч человек за два дня. Также в недавнем интервью радио «Говорит Москва» чиновник заявил: «Опыт при проведении мобилизации, который получен в прошлом году, может помочь в будущем. Потому что нельзя исключать вторую волну, так как идет конфликт с целым блоком НАТО».

По устойчивому мнению депутата, несмотря на то, что количество добровольцев, подписавших контракты с Минобороны в текущем году неукоснительно растёт, их недостаточно, чтобы противостоять участию НАТО в конфликте на Украине. Исходя из этого, Рогозин призвал взять пример с Израиля и объявить всеобщую мобилизацию в России как можно быстрее.