Единственным исходом спецоперации на Украине глава оборонного ведомства видит победу вооруженных сил РФ.

В ходе недавнего совещания главы Минобороны Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной и новых российских систем в зоне спецоперации были проработаны, в том числе, и вопросы контрнаступления ВСУ в зоне действия СВО.

Глава ведомства констатировал факт — противник несёт колоссальные потери и не может достигнуть своих целей ни на одном направлении. На фоне сообщений о тайной поставке американских баллистических ракет ATACMS на территорию Украины, в российской армии появились новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Другим мощным «ответом» западным партнёрам ВСУ стало открытие нового ракетного завода по выпуску систем ПВО в индустриальном парке «Руднево» в особой экономической зоне «Технополис Москва».

По мнению Шойгу, он позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения: «Отечественные системы противовоздушной обороны, которые будут выпускаться на новом заводе, по праву считаются лучшими в мире. Их отличают эффективность, надежность и простота в управлении, что убедительно доказано в ходе специальной военной операции», заверил министр.

Комментируя многочисленные вопросы о победе российской армии, Сергей Шойгу уверенно сказал: «У нас нет других вариантов!».

Отметим, что ещё в марте текущего года, отвечая на вопросы журналистов о возможных сценариях завершения СВО, глава оборонного ведомства пояснил — любая война заканчивается миром.