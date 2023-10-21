Новая мобилизация? В сети всплыл приказ за подписью Шойгу — правда или нет

Очередная попытка проукраинских СМИ внести смуту в российское общество провалилось с треском – фейковый приказ Минобороны, наскоро состряпанный ими, был разоблачён экспертами нашей страны.

Подобные информационные вбросы будоражат интернет сообщество нашей страны ещё с начала СВО 24 февраля 2022 года. Очередное фото приказа Минобороны о якобы запланированном возобновлении частичной мобилизации не прошло даже первую проверку на подлинность.

По мнению экспертов агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа», скрин приказа содержит явные несоответствия:

· заявленная нумерация документа под номером 463 является недействительной, поскольку в августе Минобороны РФ уже выпустил приказы № 557 и № 558;

· данного документа нет на официальном портале правовой информации;

· подпись министра Сергея Шойгу — поддельная, так как не соответствует оригиналу;

· военные комиссары российских регионов названы «представителями военных комиссариатов, что неверно.

Зато абсолютно подлинным стало выступление Шойгу перед российским журналистами 7 октября 2023 года, во время которого он заверил – необходимости в мобилизации нет, а количество контрактников вполне хватит для замены уже уставших бойцов, мобилизованных 22 сентября 2022 года.