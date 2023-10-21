Новосибирский спектакль «Пульчинелла» номинирован на премию «Золотая маска»

Новосибирский театр «Старый дом» получил семь номинаций в премии «Золотая маска» за спектакль «Пульчинелла».

Как сообщили на сайте премии, спектакль «Пульчинелла» новосибирского театра «Старый дом» представлен в следующих номинациях: лучший спектакль малой формы, лучшая работа режиссёра, лучшая мужская роль, лучшая женская роль второго плана, лучшая работа художника, лучшая работа художника по костюмам, лучшая работа художника по свету.

Результаты премии будут известны в 2024 году.

Напомним, что в Новосибирске театр оперы и балета НОВАТ потратит 4,3 миллиона рублей на концерт французского дирижера и австрийской оперной певицы. В контрактах указана дата начала исполнения договора — 1 ноября 2023 года, а их окончание приходится на 31 января 2024 года.