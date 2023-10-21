Новые правила выплаты пособий: в 2024 году для получения денег нужны будут эти документы

Учитывая разность требований, предъявляемых регионами РФ при оформлении соцвыплат, федеральное правительство нашей страны вводит единые условия для получения пособий, в том числе социальных контрактов.

Новые правила назначения социальных пособий заработают с 1 января 2024 года. И как любое новшество, они имеют плюсы и минусы.

Из плюсов отметим – из состава семьи исключаются родители, братья и сёстры заявителя (супруга заявителя), даже если они проживают с ними на одной жилплощади. Проще говоря, при начислении пособий (детских, социальных и других) будут учитываться доходы следующих членов семьи:

- заявитель;

- супруг (супруга) заявителя;

- несовершеннолетние дети;

- дети до 23 лет, если они продолжают очно учиться и не состоят в браке.

Также, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, заявление о назначении всех социальных пособий можно будет подавать либо через «Госуслуги», либо через региональные электронные сервисы.

Из минусов новых правил выплаты пособий в 2024 году эксперты честно указывают на к любой социальной помощи будут применять правило нулевого дохода и имущественный ценз. Это, по мнению российских экономистов, чревато тем, что без помощи останутся те нуждающиеся россияне, у кого больше имущества, чем могут иметь нуждающиеся, по мнению правительства.